Nigeria, super Chukwueze (in 15 minuti): gol e assist per l'esterno del Milan

vedi letture

Questo pomeriggio due rossoneri sono scesi in campo con le rispettive nazionali: Chukwueze con la Nigeria e Kjaer con la Danimarca. L'esterno nigeriano ha iniziato il match contro Sao Tome and Principe dalla panchina, ma al suo ingresso - al minuto 74 - si è scatenato: assist per la tripletta di Osimehn e gol.