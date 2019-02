Nizza, disgelo tra Vieira e Saint-Maximin: "Tutti volevamo più chiarezza"

Nei giorni scorsi, a Nizza, è andato in scena un incontro tra Patrick Vieira e Allan Saint-Maximin: l'esterno, inseguito da Milan, Atletico Madrid e Borussia Dortmund, si era dato malato prima della sfida di campionato contro l'Angers (e persa per 3-0) senza però un consulto medico. Vieira ha così attaccato il giocatore e ha chiesto un incontro. "Tutti volevamo più chiarezza sul protocollo da seguire, siamo usciti dallo spogliatoio con le idee chiare, in modo che cose del genere non si ripetessero. Non ero arrabbiato con lui, ma era un evento importante, forse ho sbagliato a parlarne, forse no. Le cose devono essere chiare. Saint Maximin ha un modo di essere e giocare diverso dagli altri, l'amiamo così come è".