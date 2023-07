Noah Okafor, l'attaccante che gioca ovunque in avanti

Il Milan, con un blitz improvviso questa mattina, ha chiuso l'arrivo dal Salisburgo di Noah Okafor, attaccante classe 2000 che tra le sue qualità principali ha certamente la duttilità: come riferiscono i dati di Transfermarkt, in 166 partite in carriera, il giocatore svizzero ne ha infatti giocate 64 da punta centrale, 64 da attaccante esterno di sinistra e 38 da attaccante esterno di destra.

Okafor arriva a Milanello a titolo definitivo per una cifra intorno ai 14 milioni di euro, bonus compresi, mentre per il giocatore, in gol contro il Milan nella scorsa Champions League, è pronto un contratto da due milioni di euro a stagione. Lo svizzero è atteso a Milano nelle prossime ore per le visite mediche e la firma sul contratto, prima di partite per gli USA dove si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra.