Noia a pranzo, Torino-Salernitana finisce senza sussulti: 0-0

Non metteranno certamente una targa fuori dallo stadio per ricordare questo Torino-Salernitana. Uno 0-0 scialbo, senza squilli, dove il primo tiro nello specchio della porta è arrivato dopo 65', il secondo all'81'. Fine. Uno zero a zero che dopo qualche minuto di gara sembrava scritto e così è stato.

BENE BOATENG, SFORTUNATO PASALIDIS - Filippo Inzaghi prima della partita aveva ammesso di essere più preoccupato dei troppi gol subiti rispetto alle mancate reti degli attaccanti. E ha almeno avuto le giuste risposte dalla difesa, costruita in piena emergenza chiamando in causa subito Pasalidis e Boateng, quest'ultimo con due allenamenti all'attivo e la cui ultima partita risale a 8 mesi fa. Il tedesco risponde con mestiere finché ne ha, venendo sostituito dopo un'ora di gioco. Più sfortunato il greco che si fa male alla spalla ed è costretto a lasciare il campo infortunato al 70'. In compenso Inzaghi riabbraccia Boulaye Dia, la cui ultima partita risaliva al 22 dicembre: per il senegalese mezz'ora di partita. Anche il Torino perde in corso d'opera un giocatore, Ricardo Rodriguez, sostituito nel finale del primo tempo dal nuovo acquisto Masina.

FINISCE LA SERIE NEGATIVA DELLA SALERNITANA - Occasione persa per il Torino che poteva agganciare la Fiorentina e (momentaneamente) la Lazio. La Salernitana trova il primo punto dopo quattro ko consecutivi: un brodino che muove poco la classifica, ma date le circostanze e con gli stravolgimenti di mercato degli ultimi giorni può andare bene così.