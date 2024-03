Non ci sono dubbi, l'MVP di Milan-Empoli per i tifosi è Christian Pulisic!

vedi letture

Il sito ufficiale del Milan ha reso note le votazioni dei tifosi per il migliore in campo nella partita contro l'Empoli. Una risposta quasi scontata: l'MVP è Christian Pulisic. Il commento dei canali ufficiali rossoneri: "Da Pulisic a Pulisic, dallo Slavia Praga all'Empoli. Ci pensa ancora l'americano, MVP in Europa League contro i cechi e anche in Serie A contro l'Empoli, davanti a Okafor e Bennacer. In pochi giorni l'americano segna due reti decisive e si porta a casa anche due premi MVP. Contro i toscani il suo gol al 40' regala tre punti ai rossoneri e gli permette di salire a quota 8 gol in campionato, e nei maggiori cinque tornei europei ha fatto meglio solo nel 2019/20 con il Chelsea (nove reti).

Per rendere meglio l'idea del suo contributo in questa annata, ha preso parte a 14 gol (otto reti e sei assist) nella Serie A 2023/24, più che in qualsiasi altra sua stagione nei maggiori cinque campionati europei. Si aggiungano pure al conteggio due gol tra Europa League e Champions League, e un assist in Coppa Italia. E con la rete contro l'Empoli, Chris arriva dunque in doppia cifra di gol, se consideriamo tutte le competizioni.

L'azione del gol è provata e riprovata, aveva già funzionato contro la Lazio a settembre, e nel 2024 ha portato spesso al gol anche Loftus-Cheek. Ieri Leão, oggi Okafor a creare spazio sulla destra, palla in mezzo per il rimorchio vincente. "Abbiamo provato spesso questo movimento, sapevo esattamente dove trovare Chris", ha dichiarato nel post partita Okafor, autore dell'assist.

Quella dell'11 rossonero è stata una prova completa, spesso pericoloso e molto associativo con i compagni, a coronamento di una settimana da protagonista. È uscito al 62' per respirare e per lasciare spazio a Chukwueze, anche in vista del delicato impegno infrasettimanale che ci attende alla Eden Aréna di Praga contro lo Slavia. Avanti così Chris!"