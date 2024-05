"Non dimenticare mai da dove vieni": la speciale dedica di Bennacer dopo il gol

Per il centrocampista algerino, Ismael Bennacer, quello siglato nella gara contro il Cagliari è il sesto sigillo in Serie A e il quarto segnato di sabato sera contro squadre rossoblù (due al Bologna e due al Cagliari). Per celebrare la rete e la bella vittoria della squadra, questo il post social del numero 4 rossonero:

"Non dimenticare mai da dove vieni" Gol e frase celebrativa di Ismael per la sua famiglia.