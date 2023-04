Non è il turnover a fermare il Milan, ma Massa e il VAR. Ora l'occasione della stagione

C'era preoccupazione, all'interno del mondo milanista, per come avrebbero potuto rendere le 10 alternative, molte delle quali riserve e molte delle quali con manciate di minuti disputate in stagione, schierate tutte insieme dall'inizio al "Dall'Ara" di Bologna. E, invece, il Milan non ha tanto dovuto fare i conti con la scarsa vena - anzi! - dei suoi ragazzi meno utilizzati, ma con quella incredibilmente negativa dell'arbitro Massa e del VAR.

Il fischietto d'Imperia, mai aiutato dal VAR Di Bello, infatti, non ha permesso ai rossoneri di farsi 'aiutare' da ben due episodi da rigore, sorvolando, tra l'altro, sui comunque dubbi episodi del primo gol del Bologna (possibile fallo di Aebisher su Ballo-Touré) e sul leggero contatto in area tra Dominguez e Saelemaekers; erano piuttosto evidenti e facili da vedere, soprattutto al VAR, il pestone di Soumaoro su Rebic e il tocco di mani (braccio molto molto largo) di Lucumi nel finale.Per il resto, Rebic e compagni hanno disputato una buona gara, con voglia di dimostrare e portare a casa i tre punti; tolti i primi 30 secondi in cui il Bologna è riuscito incredibilmente a segnare, poi il Milan ha spesso tenuto il pallino del gioco non rischiando praticamente nulla e andando vicino al gol soprattutto con gli ingressi negli ultimi 20 minuti di Leao e Diaz. Il VAR e Massa, però, hanno fermato il ritorno alla vittoria del Milan. Non il turnover che, anzi, permetterà a Pioli di schierare tutti i titolarissimi nell'occasione della stagione targata ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli al "Maradona".