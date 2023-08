Non è Inzaghi che va dal gol ma è il gol che va da Inzaghi? SuperPippo parla così del suo rapporto col gol

vedi letture

Pippo Inzaghi, leggenda del Milan, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport in occasione dei suoi 50 anni.

Come descriveresti il rapporto con il gol?

"Ho nutrito questo rapporto con attenzione, affetto, fiducia: come far crescere un bambino. Madre Natura è stata brava, certi gol nascevano da soli dentro di me. E me ne accorgo adesso quando cerco di trasmettere le mie conoscenze agli attaccanti che alleno: ci sono cose che non si possono insegnare. Poi, naturalmente, bisogna impegnarsi, gestirsi bene fuori dal campo, essere al massimo dal punto di vista fisico".