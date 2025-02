"Non esce fuori quello che si dice in spogliatoio" Poi Leao: "Quello che vi posso dire..."

vedi letture

Rafa Leao, attaccante del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, recupero della nona giornata di Serie A giocato oggi al "Dall'Ara".

Cosa vi siete detti in spogliatoio?

"Non esce fuori quello che si dice in spogliatoio. Quello che posso dire io è che siamo delusi, non siamo contenti: oggi era una finale. Dobbiamo rialzarci".

Analisi della partita e del momento.

"Situazione difficilissima, ovvio, ma ci sono tante partite ancora da giocare. Ora proviamo a giocare una buona partita in casa contro la Lazio per far vedere a tutti cosa possiamo fare. Oggi è stata una partita strana, non abbiamo fatto un buon calcio, ma abbiamo giocato come voleva il mister, cioè con la palla lunga; il gol è arrivato così. Atteggiamento fantastico il primo tempo, stavamo bene in campo, tatticamente tutti a posto. Poi abbiamo presto un gol strano e non ne voglio parlare. Ma oltre a quello, l'atteggiamento del primo tempo, se l'avessimo messo anche nel secondo tempo, sarebbe stata una partita diversa. È colpa nostra".

Momento peggiore da quando sei al Milan.

"È un periodo così, ma noi sappiamo che ora dobbiamo far vedere qualcosa in più. È questione di stare in Champions o meno, e noi tutti vogliamo giocarla. Sono sicuro che questa partita a San Siro può essere un punto di partenza".