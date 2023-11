Non leggete questo pezzo, tanto i problemi del Milan li conoscete già

vedi letture

I doveri della professione che svolgo mi impongono - eh si, qualcuno me lo chiede pure - di commentare, analizzare, scrivere, parlare anche quando non ci sarebbe nulla da dire, anche perché tutti già sanno tutto quello che c'è sapere. E, quindi, avviso già i miei lettori che questo articolo che state leggendo è praticamente inutile e non aggiungerà nulla di nuovo rispetto a ciò che avete ben chiaro da tempo.

Per coloro a cui, comunque, non dispiace un po' dinel senso esteso del termine (intenso come la tendenza a compiacersi nell'avvilire sé stesso o nel subire umiliazioni), le prossime righe riepilogheranno in modo - si spera - abbastanza esaustivo tutti, emersi ancora una volta e in modo tanto rocambolesco quanto fragoroso dal Via del Mare di Lecce, dove la squadra di Pioli, in vantaggio di due gol a fine primo tempo, si è fatta raggiungere sulda quella di D'Aversa venendo poi salvata all'ultimo dal VAR che ha annullato (giustamente) il 3-2 di Piccoli.Un, nello svolgimento della gara, che ripercorre quella di due settimane fa a Napoli:per problemi fisici (Pulisic, Sportiello, Kalulu, Caldara, Bennacer, Kjaer);- unoe inaspettato poco prima del fischio d'inizio (Kjaer prima del Napoli,, che non ha recuperato dalle fatiche di Champions, ieri);- unnella prima frazione di gioco (Kalulu a Napoli,a Lecce);con un ottimo approccio alla gara;- un cambio a sorpresa all'intervallo per un(Pulisic a Napoli,a Lecce) che costringe ad un cambio con un giocatore non adeguato (Romero a Napoli,a Lecce);- unache non permettono di chiudere la partita a causa della superficialità offensiva degli avanti rossoneri (e, nel caso specifico di Lecce, anche di un paio di decisioni errate dell'arbitro Abisso come sul rigore non concesso a Theo per mani evidente di Dorgu);- ildegli avversari nel giro di pochi minuti;- ilnel finale: Maignan su Kvara a Napoli, il VAR sul gol di Piccoli a Lecce;- tanti r, un altro pari che vale una sconfitta e la vetta che si allontana sempre di più.Se si vanno a leggere e ad analizzare tutti questi punti nel complesso, viene fuori ciò che ho scritto nel primo paragrafo: 'ciò che sanno già tutti'. Perché i problemi del Milan non emergono mica ieri e neanche a Napoli, ma sono ormai datati e appartengono interamente allapost Scudetto: iche limitano tantissimo la forza della squadra e a cui non si riesce ancora (dopo anni!) a porre rimedio e la(da comprendere in concentrazione e concretezza per tutti i 90 minuti) della squadra in partite che contano meno di un Milan-Psg o di un Milan-Tottenham.Ora: è utile, in questo articolo di commento del giorno dopo partita, andare a cercare i colpevoli di tutto ciò? Magari sì, magari no. Al momento la risposta resti tra me e me e tra voi e voi. Tanto, se siete arrivati a leggere fino in fondo questo pezzo totalmente inutile sui problemi principali del Milan che già conoscevate perfettamente, sarete capaci di fare lo stesso anche quando ne si parlerà nei prossimi giorni di sosta.