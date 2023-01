Non solo Badiashile per 40 milioni. Il Chelsea ne ha pronti 120 per Enzo Fernandez

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Badiashile per 40 milioni di euro dal Monaco. Il Chelsea nelle prossime ore vuole chiudere anche il colpo Enzo Fernandez. Come riporta Metro, i Blues avrebbero fissato infatti un nuovo summit col Benfica per il centrocampista argentino, legato al club del presidente Rui Costa da una clausola pari a 120 milioni di euro.

Il Chelsea fa sul serio, il campione del mondo può essere il prossimo acquisto dei londinesi.