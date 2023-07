Non solo centrocampista: Musah ha giocato in ben 8 ruoli

vedi letture

Yunus Musah, prossimo calciatore del Milan, è, in prima istanza, un centrocampista centrale, ma in carriera ha giocato in ben 8 ruoli: 45 gare da centrocampista centrale, 24 da mezzala destra, 18 da mezzala sinistra, 9 da trequartista, 6 da ala destra e una da terzino destro, terzino sinistro e seconda punta.