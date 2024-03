Non solo Furlani e Gazidis, chi sono gli altri due indagati dalla Procura

La notizia delle indagini su Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale ed ex amministratore delegato del Milan, è senza dubbio la notizia del giorno. I due dirigenti sono accusati del "reato di ostacolo all’attività della Federazione Italiana Gioco Calcio di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio". In soldoni, se dai documenti ufficiali il Milan sarebbe passato nel giorno del 31 agosto 2022 dalle mani del fondo Elliott a quelle del fondo RedBird, non sarebbe effettivamente così nella sostanza: secondo l'accusa il club sarebbe rimasto essenzialmente nelle mani della famiglia Singer e questo omesso dagli Ad del club.

Ma Furlani e Gazidis non sono gli unici indagati al momento. Ve ne sono altri due che portano la lista a quattro nomi complessivi. Si tratta di due uomini di Elliott: Jean-Marc McLean e Daniela Italia che, come riporta questa mattina Il Sole 24 Ore, sono manager del fondo Elliott e amministratori della società lussemburghese Project RedBlack, che già in passato sono stati oggetto di procedimenti analoghi.