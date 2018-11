Non solo Ibra: Leonardo e Maldini pensano a Vidal (scontento al Barça) per un Milan da battaglia

Zlatan Ibrahimovic è il grande sogno, il campione in grado di alzare il livello tecnico (e non solo) della squadra rossonera. Ma non è certo l’unico profilo sul taccuino di Leonardo, intenzionato a rinforzare la rosa di Gattuso a gennaio. Ovviamente, il direttore tecnico milanista dovrà fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario, ma si sta già muovendo in questa direzione vista della sessione invernale del calciomercato.

GUERRIERO - Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, oltre al già citato Ibra, nelle ultime ore è tornato d’attualità per il centrocampo il nome di Arturo Vidal. Stando all’indiscrezione, Leonardo vuole costruire un Milan da battaglia. E chi meglio del cileno, guerriero per antonomasia, può accrescere lo spessore caratteriale di una squadra giovane, che ha mostrato in più occasioni di avere limiti di personalità.

DUBBI - Vidal è scontento al Barcellona. Non a caso, il suo agente lo sta offrendo a diversi club, Milan compreso. Qualora dovesse ingaggiare un altro centrocampista, il Barça potrebbe cedere l’ex Bayern in prestito con diritto di riscatto, soluzione che agevolerebbe agevolare i rossoneri. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi, però, stanno valutando bene la situazione, in quanto Vidal, in questo inizio di stagione, ha avuto dei problemi fisici.