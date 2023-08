Non solo Jacobs e Tortu: ieri sera volava anche la 4x100 del Milan. Ottime sensazioni per Pioli

Due staffette 4x100 hanno illuminato la serata sportiva italiana nella giornata di ieri: Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu e Roberto Rigali con lo splendido argento ai Mondiali di Atletica di Budapest, Christian Pulisic, Olivier Giroud, Theo Hernandez e Rafael Leao nella roboante vittoria del Milan per 4-1 sul Torino nella prima a San Siro della nuova stagione.

Senza voler paragonare i due successi, diversi per disciplina e prestigio, le cose diventano più simili pensando alla grande velocità e al grande talento con cui entrambe si sviluppano: gli azzurri della pista guidati da Jacobs e Tortu, i rossoneri di Milano dalla forza straripante di Theo e Leao e dall'intelligenza di campioni come Giroud e Pulisic. La squadra di Pioli ha semplicemente dominato il Torino, incapace, a detta dello stesso Juric, di contrastare le nuove fortissime individualità a cui San Siro ha dato ieri il primo benvenuto; il Milan, secondo il suo allenatore, ha fatto dei passi in avanti rispetto a Bologna: c'è stata più solidità, più gioco, ancora più entusiasmo.Ottime le impressioni dai tre nuovi acquisti: Pulisic ha segnato il suo secondo gol in altrettante partite con la maglia rossonera, Loftus-Cheek ha disputato una partita precisa e attenta, a cui va aggiunto l'assist per l'americano, Reijnders ha corso tantissimo, dispensando saggezza e precisione in tutte le zone del campo. La sensazione è che questa squadra abbia ancora tantissimo potenziale, sia dal punto di vista fisico (non si può essere già brillanti al 100% alla seconda giornata) che tecnico-tattico: Pioli ha sottolineato spesso la forza del gruppo, la sua coesione, la sua voglia di emergere lavorando. E 6 punti su 6 messi in cascina non possono che aiutare nel compiere tutto ciò.