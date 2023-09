Non solo le big di Serie A, anche l'Arabia Saudita voleva Morata. No a 40 milioni a stagione

Non solo le big del nostro campionato (Inter e Milan si sono interessate per prime in ordine cronologico, Roma e Juventus quelle che poi però forse si sono mosse di più), perché su Alvaro Morata - alla fine rimasto al suo posto nell'Atletico Madrid - si era mossa anche l'Arabia Saudita.

Il quotidiano spagnolo AS spiega come il centravanti, reduce dalla tripletta contro la Georgia in nazionale a coronamento di un'ottima partenza, era arrivata una proposta contrattuale da oltre 40 milioni di euro a stagione: di fronte alla scelta tra un ingaggio da urlo e la volontà di non perdere il treno europeo nel momento di apice personale, Morata ha detto no e ha deciso di proseguire ancora agli ordini di Simeone nell'Atletico Madrid.