Non solo Leao: in attacco Pioli ritrova anche Okafor

vedi letture

Per la sfida di stasera contro il Newcastle, decisiva per il destino europeo del Milan, Stefano Pioli non ha recuperato solo Rafael Leao, che partirà dal primo minuto, ma anche Noah Okafor. Lo svizzero, che ha risolto un problema muscolare rimediato in nazionale durante l'ultima sosta, sarebbe dovuto rientrare con il Monza, ma ha anticipato di qualche giorno il suo rientro e così stasera sarà in panchina.

Okafor era alle prese con una lesione al bicipite femorale destro, rimediata durante il match della sua Svizzera contro la Romania. La sua assenza è pesata particolarmente nelle ultime settimane visto che contemporaneamente si era fatto male anche Rafael Leao e così Pioli ha perso entrambi i suoi attaccanti esterni di sinistra.