Non solo Maignan e Theo: altri tre rossoneri sanzionati dal Giudice Sportivo dopo Genoa-Milan

Oltre alla giornata di squalifica per Theo e Maignan, dal comunicato del Giudice Sportivo risulta la prima sanzione (cioè la prima ammonizione stagionale) per Tomori e per Adli e la seconda sanzione per Florenzi; alla quarta sanzione, i calciatori entrano in diffida.