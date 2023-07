Non solo Pulisic, il Ct Usa: "Musah è un ragazzo eccellente"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Gregg Berhalter, Ct della nazionale di calcio degli Stati Uniti, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport non ha parlato solamente di Christian Pulisic, nuovo giocatore del Milan, ma ha commentato anche su Yunus Musah, altro obiettivo rossonero che gioca nella nazionale americana e nel Valencia: "Un ragazzo eccellente. È il classico centrocampista box to box, abbina un buon dribbling a una grande velocità. Tornei come la Liga e la Serie A scelgono elementi forti e questo è un grande segnale per gli Stati Uniti. Un altro esempio è Weah, appena preso dalla Juve. Giocando in campionati così importanti, i ragazzi possono solo crescere e di riflesso far aumentare il livello del nostro calcio. Tra qualche anno ospiteremo i Mondiali insieme a Messico e Canada, sarà un’altra vetrina da sfruttare"