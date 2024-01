Non solo Thiago Motta, per la panchina del Barcellona c'è anche Flick

Continua a tenere banco in Spagna, e non solo lì, la ricerca del futuro allenatore del Barcellona dopo che sabato sera l'attuale tecnico Xavi ha lasciato tutti (o quasi) di sasso annunciando che a giugno lascerà la panchina, comunque vada a finire questa stagione. Sin da subito sono spuntati candidati come funghi e dai tratti più profondamente diversi possibile tra di loro. Il presidente Joan Laporta, che nelle ore subito successive alla comunicazione di Xavi ha confermato di aver accettato di terminare la stagione assieme per poi salutarsi, sta andando alla ricerca del successore in blaugrana.

Da Thiago Motta ad Arteta fino addirittura alla grande suggestione Klopp, le ipotesi sul tavolo non mancano di certo. Una abbastanza affascinante e inusuale si chiama invece Hansi Flick: l'ex tecnico del Bayern Monaco e selezionatore della nazionale tedesca è un profilo tutt'altro che nuovo dalle parti di Barcellona. Come spiega la Bild, infatti, confermando che la sua candidatura per sedersi sulla panchina del Camp Nou sia concreta e reale, rivelando un retroscena curioso.

Già nel 2021 Laporta aveva provato a convincerlo ad accettare il Barça, con tanto di video chat nella quale si spendeva per portarlo al Camp Nou. Una volta incassato il rifiuto del tecnico tedesco, Laporta si è a quel punto buttato su Xavi. A giugno ci sarà da sostituirlo e un cerchio potrebbe chiudersi.