Non solo Zirkzee, tutti i nomi sulla lista del Milan per la nuova punta

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull'eventuale trattativa Milan-Zirkzee. La rose ha illustrato la situazione complessa con il giocatore che è del Bologna ma con il Bayern Monaco che ha mantenuto i diritti sulle sue prestazione, previo pagamento di una clausola da 40 milioni. Se non dovesse pagarla, il club bavarese avrebbe comunque il diritto di incassare la metà del guadagno della squadra emiliana. In tutto questo, appunto, Zirkzee è l'obiettivo numero uno per l'attacco rossonero.

Ma non è il solo. Sono diversi i nomi che sono stati segnati nei taccuini di via Aldo Rossi. Alla pari di Zirkzee c'èm Benjamin Sesko, vecchio pallino di Moncada: più punta rispetto all'olandese, più giovane e con maggiore esperienza europea. Gioca nel Lipsia. Un altro "vecchio amico" Jonathan David del Lille, che ha il plus di entrare nell'ultimo anno di contratto con i francesi a partire da quest'estate. Poi ci sono vivi anche i nomi di Santiago Gimenez, che sta segnando a ripetizione nel Feyenoord, e quello di Viktor Gyokeres, ora allo Sporting ma già sondato ai tempi del Coventry City.