Non succedeva dal 2014: il dato sui clean sheet del Milan nel 2023

Il Milan ieri ha trionfato con il Sassuolo a San Siro: decisivo il gol di Pulisic nel secondo tempo per l'1-0 finale. La squadra di Pioli chiude il 2023 con i tre punti dopo un periodo difficile dovuto a prestazioni altalenanti e una marea di infortuni, problema veramente grosso, il principale della stagione fino a questo punto. I rossoneri sono al terzo posto in Serie A, a 9 punti dall'Inter in testa al campionato.

Il Milan ha mantenuto 10 volte la porta inviolata in match casalinghi nel 2023 in Serie A, non collezionava così tanti clean sheet interni in un anno solare in campionato dal 2014.