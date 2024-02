Non succedeva dal 2014: il dato sui gol del Milan nelle prime nove gare del 2024

Il Milan si è portato in vantaggio nel primo tempo della sfida di Europa League contro il Rennes grazie a un gol di Ruben Loftus-Cheek attorno alla mezz'ora. Come riportato da OptaPaolo, i rossoneri non segnavano in tutte le prime nove sfide dell'anno solare da esattamente 10 anni: l'ultima volta era successo nel 2014.