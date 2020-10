Norvegia-Serbia, il rossonero Hauge parte dalla panchina

Queste le formazioni ufficiali di Norvegia-Serbia, gara valida per gli spareggi di Euro 2020. Haaland guida l'attacco dei norvegesi, mentre il neo acquisto del Milan Hauge parte dalla panchina. Difesa per due terzi italiana per la Serbia, con Kolarov e Milenkovic dal primo minuto. Davanti il gioiello del Sassuolo Djuricic, panchina per Milinkovic-Savic e per il giovane attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic.

Norvegia 4-4-2: Jarstein; Elabdellaoui, Reginiussen, Ajer, Aleesami; Ødegaard, Berge, Henriksen, Johansen; Sørloth, Haaland.

Serbia 3-5-2: Rajkovic; Milenkovic, Mitrovic, Kolarov; Ristic, Maksimovic, Tadic, Gudelj, Lazovic; Djuricic, Mitrovic.