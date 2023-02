Nosotti: "Cambio di modulo per Pioli? È necessario recuperare qualche pallone in più"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Marco Nosotti ha commentato così il possibile cambio di modulo di Stefano Pioli in vista del derby di questa sera: "I principi non cambiano, lo fanno un po' gli interpreti e le posizioni. Non puoi costringere il centrocampo a due a portare la croce, è necessario recuperare qualche pallone in più. Credo che Pioli voglia tenere anche più il palleggio, più qualità, con un uomo in più a centrocampo. La figura del trequartista nel Milan è complessa e in questo momento il tecnico non ha gli uomini che possono fare meglio".