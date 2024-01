Nosotti: "Chi insultava Maignan era ben consapevole, ci si deve sfogare con altro non con il razzismo"

Sono tantissimi gli attestati di solidarietà e di stima che stanno arrivando a Mike Maignan da avversari, compagni, amici e addetti ai lavori. Ieri il portiere rossonero è stato vittima di insulti razzisti nel corso del primo tempo della partita del Diavolo contro l'Udinese. Ai microfoni di Sky Sport, questo il commento del giornalista Marco Nosotti, che commenta così l'episodio che ha coinvolto il portiere rossonero.

Queste le dichiarazioni del giornalista: "Siamo rimasti indietro, nel 2024 non è possibile fare così, non è nemmeno una questione del tipo, voglio sfogarmi e urlo contro un avversario, qui si parla di razzismo, non è un semplice insulto. Chi ha osato insultare così Mike, era ben consapevole, non vanno più fatti entrare allo stadio".