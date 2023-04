Nosotti: "Credo che Pioli debba puntare di più su De Ketelaere"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervenuto a Sky Sport 24, Marco Nosotti ha commentato così le possibili scelte di mister Pioli per Milan-Lecce e l’ennesima esclusione per i giocatori arrivati la scorsa estate: “Il lavoro di Pioli, dopo il momento difficile, è quello di cercare di riportare tutti dentro il gruppo. Sta ottenendo tante risposte importanti dal suo gruppo storico, però fa capire che in questo momento c’è un gruppo un po’ più avanti degli altri.

Qualcuno per il momento deve fare un ruolo da comprimario, ma non credo che verranno tagliati fuori; Origi e De Ketelaere sono situazioni differenti, credo che su De Ketelaere deve puntare di più. Però in questo momento sai che hai trovato Krunic, sai che hai trovato Bennacer in quella posizione, sai che gli altri ci sono".