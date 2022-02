Nosotti: "Il gruppo rossonero è venuto fuori insieme dall'emergenza infortuni"

Marco Nosotti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così del momento del Milan: “Pioli ti conquista e non ti obbliga a seguirlo, è la dimostrazione di un lavoro fatto bene della società, che deve far quadrare alcune situazioni, tra bilancio e risultati sportivi. Poi c’è stato un periodo di infortuni che ha segnato inevitabilmente il Milan: perché se ti manca il centravanti, non hai Rebic, non hai Giroud, non hai Ibrahimovic, quel tipo di azione lì, in quattro là davanti più uno che arriva, è difficoltoso e leggibile. Il gruppo ne è venuto fuori insieme, ha risposto all’emergenza insieme”.