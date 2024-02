Nosotti: "Jovic è un grande attaccante d'area di rigore"

Il Milan continua a macinare importanti punti in campionato, allungando sempre più sulle inseguitrici al 3^ posto e provando a mettere pressione a Inter e Juventus. Infatti, come nella pazza serata di Udine, i rossoneri gestiscono la gara mostrandosi però sempre poco equilibrati: il risultato è un 3-2 di cuore sul campo del Frosinone grazie alle firme di Giroud, Gabbia (prima volta in Serie A) e il solito Luka Jovic. E' proprio del rendimento del serbo che ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Marco Nosotti.

Queste le sue parole: "Jovic è un grande attaccante d'area di rigore, in Germania segnava tanto perchè giocava spesso con una punta insieme a lui, infatti con Giroud si intendono a meraviglia. Il serbo è devastante in questo momento".