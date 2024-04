Nosotti: "Nel derby mi aspetto un Milan che non rinunci ad attaccare ma che abbia fatto tesoro delle lezioni di Roma"

Nel corso del consueto appuntamento con l'edizione pomeridiana de "La Casa dello Sport" andata in onda su SkySport 24, il giornalista Marco Nosotti ha parlato di Milan e del momento che sta attraversando la formazione di Stefano Pioli in vista del delicato derby di lunedì sera contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni.

Che Milan ti aspetti lunedì, magari con qualche novità?

"Il Milan che mi aspetto è che non rinunci ad essere il Milan che attacca, che dà corpo alle cinque zone, mezze zone offensive, che vuole andare a far male, però che abbia fatto tesoro delle lezioni di Roma. Forse qualche fuga in avanti, a questo punto, non serve, tipo Calabria che viene in mezzo a giocare, tipo Musah. Hai giocatori più in forma, devi saltare l'uomo, devi creare superiorità, fallo. Fallo con i giocatori che in questo momento ti danno di più, senz'altro ti dà di più Pulisic, ti dà di più Chukwueze, al limite se vuoi questi due in campo devi portare in mezzo al campo Loftus-Cheek, anche se sostanzialmente abbiamo goduto di un Loftus-Cheek con il Milan come un incursore, un invasore, che ha messo anche un po' a posto la tecnica. Quindi io starei sulle cose che sai e sai fare bene".