Nosotti: "Non mi sembra che Leao voglia tutte queste responsabilità..."

Marco Nosotti, ospite a Sky Sport 24 prima di Napoli-Milan, parla così di Rafa Leao:: “Leao finora contro le squadre nelle prime posizioni si è dato da fare: ha fatto tirare, ha tirato. Rispetto all’anno scorso però è un Milan più simmetrico. C’è possibilità anche di sfogo a destra.

C’è la possibilità di vedere anche quel Milan che abbiamo visto nella prima mezz’ora contro il Bologna, che ci aveva colpito subito. Conoscenza, gamba, coraggio: forse tutto questo ci vorrà, ma se pensi sempre che Leao deve togliere le castagne dal fuoco non va bene. Perché non mi sembra che sia una persona che vuole tutta questa responsabilità, quando lo fa a volte va a finire in soluzioni personali che non sono utili