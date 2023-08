Nosotti: "Pioli chiede a Leao un sacrificio in fase difensiva. Con Reijnders i rossoneri hanno più qualità"

Marco Nosotti è intervenuto a Sky Sport parlando del Milan. Ecco le sue parole: "Il Milan ha messo qualità a centrocampo, sul centrosinistra, con l'acquisto di Reijnders. La fascia da quella parte va coperta, e infatti Pioli chiede una partecipazione diversa a Leao in fase difensiva, come ha sottolineato anche in conferenza stampa".