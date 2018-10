Nosotti su Cutrone: "Ha voglia di arrivare e grande fame. Si trova molto bene con il suo idolo Higuain"

Marco Nosotti ha parlato così di Patrick Cutrone ai microfoni di SkySport24: "Cutrone ha sempre avuto fame, è la sua caratteristica principale. Ha voglia di arrivare e di fare gol. Fa un gol ogni 47'. Si trova molto bene con il suo idolo Higuain. Le due punte sono state fondamentali per il Milan per trovare qualche certezza in più. Gattuso non le aveva mai schierate dall'inizio prima di domenica contro la Sampdoria".