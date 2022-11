Nosotti su De Ketelaere: "Bisogna aspettarlo, l'abbiamo visto al Bruges…"

MilanNews.it

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Marco Nosotti ha parlato così di Charles De Ketelaere: "Secondo me è da aspettare. Il suo può essere un ritardo di comprensione del lavoro del gruppo, del campionato... Deve essere trovata la giusta posizione perché nel Milan in tanti si buttano nello spazio. È un finalizzatore, un giocatore da ultimo passaggio. Non lo vedrei in una zona più bassa. Bisogna aspettarlo, l’abbiamo visto al Bruges...".