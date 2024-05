Nosotti su Fonseca: "Dopo la Roma ha lavorato sempre per il vertice"

vedi letture

Con l'ultima partita da allenatore del Milan di Stefano Pioli, ieri sera a San Siro contro la Salernitana, il Diavolo oggi volta pagina e si appresta ad accogliere il nuovo allenatore. In pole position c'è Paulo Fonseca, tecnico portoghese che ha già allenato in Italia la Roma e che da due stagioni sta facendo vedere cose buone con il Lille in Francia. Il lusitano si libererà al termine della stagione dal club francese e potrebbe essere la nuova guida rossonera. Negli studi di Sky Sport 24 il giornalista Marco Nosotti ha parlato di Fonseca.

Le parole di Nosotti su Paulo Fonseca: "La Roma di Fonseca non giocava male e dopo lo Shakhtar e in Francia ha avuto una fase difensiva rispettabile. Non è uno sprovveduto di calcio. Dopo la Roma ha lavorato sempre per posizioni di vertice. Al Lille ha fatto bene e il Marsiglia vuole ricostruire e voleva lui…"