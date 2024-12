Nosotti su Theo: "La prossima sfida che Fonseca deve vincere subito"

Il Milan vince contro il Verona ma non guadagna posizioni in classifica a causa della vittoria del Bologna: i rossoneri trascorreranno il Natale all'ottavo posto in graduatoria. Prima della prossima gara ci sarà qualche giorno in più di riposo per la squadra rossonera che tornerà in campo il 29 dicembre a San Siro contro la Roma. In questo lasso di tempo e prima della Supercoppa Italiana prevista a inizio gennaio, Fonseca spera di recuperare gli infortunati di cui Rafa Leao è l'ultimo della lista.

Le parole di Marco Nosotti, in studio a Sky Sport 24: "Chi al posto di Leao? Nel finale abbiamo visto entrare Theo e mettere alto Jimenez, giocatore che non abbiamo mai visto e di colpo ha avuto tanta responsabilità. Potrebbe essere una scommessa. Theo Hernandez fuori diventa un problema: è la prossima sfida che Fonseca deve vincere subito, riportare dentro in maniera costruttiva il giocatore. In questo momento Fonseca e squadra devono fare blocco unico più che mai anche perché tanti aiuti dai dirigenti non credo se li debbano aspettare. Forse manca qualcuno che gestisca di più i tempi della giocata in mezzo al campo, non puoi farlo fare solo a Fofana".