Nosotti sul Milan: "Importante il ritorno in campo di Calabria"

Marco Nosotti, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così il momento del Milan: "L'assenza di Maignan influisce per la personalità con cui sta in campo, per come fa a ripartire l'azione. Non è bravo solo con le mani, ma anche con i piedi. E' un portiere attento e concentrato che sa fare tante cose. Per me è molto importante il ritorno di Calabria. La forza del Milan è Pioli più squadra che insieme sono arrivate anche a vincere lo scudetto. La catena sinistra con Theo e Leao mi ricorda un po' quella della Francia".