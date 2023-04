Nosotti sul turnover di Pioli: "Giusto preservare i giocatori che affronteranno il Napoli"

MilanNews.it

Marco Nosotti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport commentando le scelte di formazione di Stefano Pioli per la sfida contro il Bologna: "Pioli sceglie così perché conosce il bagaglio di energia a disposizione dei suoi giocatori. La prossima partita di Champions League sarà da dentro o fuori. Mi sembra giusto preservare i giocatori che affronteranno il Napoli. Il turn over ci può stare ma è una mossa molto rischiosa. I posti a disposizione per la Champions League, considerando la Lazio, se vogliamo sono soltanto due. Il campo ci darà una risposta".