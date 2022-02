Nosotti: "Un portiere come Maignan dà sicurezza e superiorità numerica al Milan"

Marco Nosotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, soffermandosi anche su Mike Maignan: "Maignan è il numero uno per quanto riguarda la difesa della linea e della porta. Parliamo di un portiere bravo, attento, reattivo e concreto. Più che mai come oggi il portiere è diventato un giocatore di movimento, un giocatore come Maignan ti dà sicurezza e ti permette di avere superiorità numerica ad inizio azione".