Novellino: "Pioli rischia? Mi dispiace perchè viene sempre criticato ma comunque incide sempre, Ibra porta un pò di rabbia agonistica"

Il Milan si appresta a prepara la sfida casalinga, in programma sabato 30 dicembre contro il Sassuolo di Mister Dionisi, reduce da una sconfitta contro il Genoa. Proseguono i problemi fisici nei rossoneri, con Fikayo Tomori out per almeno due mesi per una lesione mio-tendinea al bicipite femorale. Un breve commento da parte di Walter Novellino, ex calciatore rossonero (1978-1982) che sul sito di TuttomercatoWeb.com ha commentato così la posizione, in bilico, dell'allenatore rossonero Stefano Pioli.

Le sue parole: "Al Milan traballa Pioli? Questo mi dispiace. Viene sempre criticato… bisogna capire la causa di tutti gli infortuni e anche il tipo di preparazione che hanno fatto. Il ritorno di Ibrahimovic serve a riportare un po’ di cattiveria agonistica. Noi allenatori invece veniamo criticati per i risultati. Però Pioli riesce ancora ad incidere”.