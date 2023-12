Novità Coppa d'Africa: sarà visibile in esclusiva su Sportitalia

Come riporta il sito di Sportitatlia.com, le prossime due edizione della Coppa D'Africa saranno visibili sul canale 60 del digitale terrestre e in streaming su sito e app. La competizione, che potrebbe vedere come probabili protagonisti rossoneri Ismael Bennacer e Yacine Adlì, mentre con più sicurezza potremo assistere alle giocate con la Nigeria di Samuel Chukwueze, avrà come data di esordio il 13 gennaio e come data di conclusione l'11 febbraio.

Questo il comunicato sul sito di Sportitalia: "Nuova grande acquisizione da parte di Sportitalia. Tutta la Coppa d'Africa, per questa e per la prossima edizione, sarà infatti visibile in esclusiva sul canale 60 del digitale terrestre ed in streaming attraverso il nostro sito ufficiale e la nostra App.

Tutti i fuoriclasse che renderanno magica la competizione sono pronti a darsi battaglia a partire dal 13 gennaio fino alla finalissima prevista per l'11 di febbraio.