"Nulla è stato già fatto, si spinge": le foto dell'allenamento odierno a Milanello

Come riportato da acmilan.com, il Milan è tornato oggi ad allenarsi in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta: "Inizio in palestra per la prima parte dedicata all'attivazione muscolare; al termine squadra in campo, dove ha proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi, eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni, seguiti da una serie di torelli a tema. Terminata la prima parte, il gruppo ha iniziato con alcune esercitazioni sul possesso seguite da una serie di esercitazioni tecniche. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna".

Ecco le foto dell'allenamento odierno: