Numeri da leader: Calhanoglu è il centro di gravità del Milan di Pioli

Il centro di gravità del nuovo Milan di Stefano Pioli si chiama Hakan Calhanoglu. I numeri del report della Lega sulla sfida non mentono: ben 65 le palle giocate dal turco, più di ogni altro calciatore in campo. A seguire infatti ci sono Kessie (61), poi Bennacer ed Hernandez (60). un dato non certo comune per un trequartista, che nei passaggi riusciti è terzo con Hernandez (47), dietro a Kessie e Bennacer (53 e 50).