Numeri e personalità: che inizio per Okafor

Seconda rete consecutiva per il nuovo numero 17 rossonero, ancora in gol dopo quello siglato nel primo tempo di Cagliari. Un numero nove "atipico" Per caratteristiche tecniche, con però già due reti all'attivo. Il sigillo contro la Lazio evidenzia senso di posizione e fiuto per il gol, doti fondamentali per un attaccante moderno come lo svizero. Un inizio convincente per un talento di personalità e quantità a disposizione di Pioli.