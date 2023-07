Numeri monstre per Taremi: 31 gol in 51 gare l'anno scorso, di cui 5 in Champions

MilanNews.it

Come riportato da MilanNews.it (CLICCA QUI per tutti i dettagli), il Milan ha in Mehdi Taremi la prima opzione per rinforzare il suo attacco. Il calciatore iraniano, nell'ultima stagione, ha giocato 51 partite totali segnando 31 gol con 14 assist, tra cui 22 in campionato in 33 presenze e 5 in Champions League in 7 presenze. In totale, Taremi ha segnato con il Porto 80 gol e messo a referto 49 assist in 147 gare.