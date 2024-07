Nuno Gomes su Leao: "A me piace moltissimo. Può diventare il migliore"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio dell'ottavo di finale di Euro2024 fra Portogallo e Slovenia, l'ex grande attaccante della Fiorentina e della Nazionale lusitana Nuno Gomes ha parlato della stella e numero 10 del Milan Rafael Leao, preso sempre di mira dalla critica per gli atteggiamenti che ha sul rettangolo verde di gioco. Queste le sue dichiarazioni.

In Italia si parla tanto di Leao che viene criticato spesso per la sua discontinuità. Che ne pensa?

"Stai chiedendo alla persona sbagliata, a me piace moltissimo. Ho lavorato nel settore giovanile del Benfica quando lui era allo Sporting CP, ha vinto da solo i campionati Under 15 e Under 17, due volte ho provato a prenderlo... Lui è uno che può decidere la partita, se vuole può diventare il migliore, la maturità gli porterà questo senso di responsabilità perché a volte dalla tribuna non si capisce a cosa sta pensando. I fenomeni però sono tutti così".

LA PAGELLA DI RAFAEL LEAO POST SLOVENIA A CURA DI MILANNEWS.IT

La Pagella di Leao: 6,5. La migliore prestazione in questo Europeo finora, senza dubbio. Si accende verso la mezz'ora del primo tempo, e da lì fino alla fine dei primi 45 minuti è il migliore in campo, rappresentando un pericolo costante per la Slovenia. Si spegne nella ripresa, pur rimanendo una preoccupazione per la retroguardia avversaria, e viene sostituito.