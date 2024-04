Nuova Champions League: la stima dei possibili ricavi

vedi letture

Il sito Calcio&Finanza ha proposto la stima dei possibili ricavi dei club italiani alla prossima Champions League, considerando come qualificate le cinque squadre attualmente nelle prime cinque posizioni e considerando anche che l'Italia riesca effettivamente ad aggiungere il quinto posto al suo campionato. I club sono: Inter, Milan, Juventus, Bologna e Roma. La Champions si allargherà a 36 squadre e i premi saranno maggiori: si passera dai 2 miliardi che la Uefa garantiva fino a quest'anno (da spartire) ai 2,47 miliardi di euro che metterà in palio dalla prossima stagione sportiva.

Per il Milan si ipotizza un incasso di 44,84 milioni di euro. Il primo parametro che viene considerato è il bonus sulla partecipazione che per tutti i club sarà di 18,62 milioni di euro, in aumento rispetto ai 15,64 di questa stagione. Poi ci sono i bonus per i risultati: le vittorie varranno 2,1 milioni, i pareggi 700mila euro e le sconfitte ovviamente zero. Ci sarà poi un bonus extra per il piazzamento finale nel gruppo da 16. Infine c'è la parte relativa al value che si suddivide tra una parte di diritti tv legati al continente europeo e stabiliti tramite un ranking che tiene conto anche del singolo mercato nazionale, e tra una parte legata al ranking storico decennale.