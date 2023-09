Nuova collaborazione Milan-Yankees: in occasione della gara contro Toronto sarà possibile ritirare un cappello dei NYY co-brandizzato con il logo del Milan

Nuova collaborazione tra Milan e New York Yankees! Come mostrato dalle storie Instagram del club di baseball, in occasione della gara dei NYY contro Toronto BJ, comprando il "Special Event Ticket" sarà disponibile un cappello dei New York Yankees co-brandizzato con il logo del Milan, da ritirare al livello 100 accanto al cancello 2.