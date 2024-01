Nuova normativa agenti: domani meeting a Milano. Presente anche Marotta

Sempre in continua evoluzione, la normativa relativa agli agenti calcistici (categoria che rappresenta un anello di congiunzione fondamentale per il mercato dei trasferimenti) nell’ultimo anno ha subito novazioni, modifiche, ed implementazioni, sia sul piano nazionale che internazionale, che hanno ingenerato incertezze applicative soprattutto con riferimento al nuovo regolamento FFAR varato dalla Fifa (fonte secondaria di matrice privata) oggetto di molteplici impugnative innanzi ai competenti Tribunali di diversi paesi.

In Italia (come in Francia e in Svizzera) la situazione è diversa in quanto vige una normativa statuale di matrice pubblica, che ha portato ad un assetto legislativo ben definito, alla luce del quale l’attività di “agente sportivo” è una professione regolamentata.

Se ne discuterà all’Hotel Sheraton San Siro di Milano, in occasione dell’evento di chiusura della sessione invernale di calciomercato 2024, con

l’intervento dei rappresentanti dei principali stakeholders di settore, tra cui: Beppe Marotta per ADISE (Presidente Associazione Direttori e Segretari), Umberto Calcagno (Presidente Associazione Calciatori), Christian Bosco (Presidente IAFA) e Giuseppe Galli (Presidente AIACS) per gli agenti.

Interverranno altresì rappresentanti istituzionali (Avv. Antonio Conte, Dott. Marco Arpino, per il CONI), e l’associazione internazionale degli agenti - TFF - nelle persone del Presidente Rafaela Pimenta (già Presidente Onorario IAFA), e del Direttore Generale Daniele Boccucci.