Nuova offerta del Torino per Belotti. Il Gallo prende tempo

La stagione negativa di Andrea Belotti non ha cambiato le idee di Ivan Juric, convinto che il Gallo possa ancora essere il centro del futuro del Torino. Per questo, scrive il Corriere di Torino, i granata avrebbero presentato una nuova (ennesima) offerta all'entourage dell'attaccante, in scadenza di contratto. Belotti prende tempo, in attesa anche di altre offerte: il futuro è ancora da scrivere.